FIA controleerde eerst alleen auto's Hamilton en Leclerc in Austin

De diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin zijn ook in Mexico nog onderwerp van gesprek. Veel mensen zijn van mening dat de FIA meer auto's moet gaan checken. De FIA heeft nu zelf gereageerd op de zaak en ze geven aan dat ze eigenlijk maar twee auto's hadden gecontroleerd in Austin.

Hamilton en Leclerc werden gediskwalificeerd omdat de skids op de vloer te ver waren afgesleten. Dit is tegen de regels en daarom werden beide coureurs gediskwalificeerd. Naast Hamilton en Leclerc werden ook de wagens van Max Verstappen en Lando Norris gecontroleerd. Hier werd niets vreemds gevonden, maar men is wel van mening dat er mogelijk nog meer 'illegale' auto's waren in Austin.

De technische directeur van de FIA, Tim Goss, laat weten dat zijn mensen schrokken toen ze de vloerproblemen checkten tijdens de controle. In gesprek met Sky Sports legt Goss het uit: "We hadden twee auto's geselecteerd oor de checks na de race. De controles duurden best wel lang. Toen we zagen dat ze illegaal waren, maakten wij ons zorgen. We wilden weten of het misschien een systematisch probleem was, dus we kozen nog twee auto's uit. Die keuze viel dus op Verstappen en Norris. Toen we daar concludeerden dat ze in orde waren, was alles weer goed."