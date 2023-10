Verstappen hangt straf boven het hoofd

Max Verstappen reed slechts de derde tijd in de kwalificatie in Mexico. De Nederlander moest tijd toegeven op de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, daarnaast moet hij ook nog rekening houden met een mogelijke gridstraf. Na afloop was hij zoals altijd zeer kalm.

Verstappen is één van de vele coureurs die zag bij de stewards zal moeten melden. De Nederlander reed in Q1 zeer langzaam bij het verlaten van de pitlane. Hij hield hiermee iedereen op en dat was niet de bedoeling. Verstappen moet dus vrezen voor een straf, maar dat geldt ook voor George Russell en Lewis Hamilton. In tegenstelling tot de Mercedes-coureurs moet Verstappen vrezen voor een plekje in de top drie.

Weinig grip

Zijn derde tijd is dus in gevaar, maar Verstappen lijkt zich niet zo druk te maken. De Nederlander meldde zich na afloop bij interviewer van dienst James Hinchcliffe. Daar sprak hij vooral over zijn sessie: "Je hebt hier maar weinig grip. Als je iets meer gaat pushen, dan probeert de auto weg te springen. In Q3 had ik daar last van en niet alles lukte. Vooral in de laatste sector had ik het zwaarder dan ik had verwacht."

Race

Verstappen gaat morgen gewoon voor de zege, het maakt hem dan ook weinig uit vanaf welke startpositie hij zal gaan jagen op de zege. De Nederlandse coureur heeft er in ieder geval zeer veel zin in: "Het was allemaal best close en het wordt een zeer lange race. We moeten veel rondjes rijden en daar scoor je pas de punten. Ik heb in ieder geval veel vertrouwen voor morgen. Natuurlijk had ik liever de pole position gehad, maar we gaan voor een goede slipstream in de eerste bocht."