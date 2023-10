Horner vraagt fans op feedback: "Deze regels zijn een lachertje"

De diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin is nog steeds onderwerp van gesprek in Mexico. Men wijst naar het sprintformat als de oorzaak van de diskwalificaties. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wil verandering zien en hij wil dat de fans meer inspraak gaan krijgen.

Hamilton en Leclerc werden in Austin gediskwalificeerd omdat de skids onder hun auto te ver waren afgesleten. Dit is tegen de regels en beide auto's werden illegaal verklaard door de FIA. Mercedes en Ferrari accepteerden de diskwalificaties, maar in Mexico wordt wel duidelijk dat iedereen graag een oplossing wil zien. Er werden in Austin namelijk slechts vier auto's gecontroleerd en de kans is heel groot dat veel andere auto's ook illegaal worden.

Lachertje

Ferrari en Mercedes hadden daarnaast ook geen kans om de skids te vervangen omdat de parc fermé-regels golden. Red Bull-teambaas Christian Horner is in Mexico kritisch in gesprek met de internationale media: "Voor mij is het parc fermé een beetje een lachertje. Je krijgt één sessie om je auto af te stellen en dan kunnen de engineers net zo goed naar huis gaan. Daar moet dus naar gekeken worden, want dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de problemen met de rijhoogte van de teams die zich niet aan de regels hielden."

Fans

Horner wijst hier dus naar het sprintformat. Hierdoor gaan de parc fermé-regels dus al zo vroeg gelden en dat zorgt voor frustratie. Horner is van mening dat er ook naar de stem van de fans moet worden geluisterd: "Als de coureurs er plezier aan beleven en het de moeite waard vinden, en de teams ook, dan denk ik dat de fans dat uiteindelijk ook zullen vinden. Ik denk dat we echt naar de fans toe moeten gaan en dat we ook hen om feedback moeten vragen."