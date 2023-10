Tevreden Verstappen verwacht spannende kwalificatie

Max Verstappen kende een foutloze start van zijn Mexicaanse raceweekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed in allebei de vrije trainingen de snelste tijd en dat stemde hem tevreden. Toch ziet Verstappen nog wel ruimte voor verbetering, maar het gaat hier slechts om details.

Verstappen was in de twee vrije trainingen ouderwets machtig. De Nederlander heeft twee sprintweekenden achter de rug waarin hij zich vooral heeft geërgerd aan het format. In Mexico wordt er weer volgens het normale format gewerkt en Verstappen liet direct zien dat dit hem past als een jas. Hij gaf de concurrentie geen enkele kans en in de eerste en de tweede vrije training was hij met een minimale voorsprong de snelste coureur.

Niet verkeerd

Na afloop van de tweede vrije training gaf Verstappen dan ook aan dat hij een tevreden man is. De Red Bull Racing-coureur blikte terug in gesprek met Verstappen.com en hij was in zijn sas met de resultaten van dag één: "Er zijn een paar dingen die wel beter kunnen, maar het is een positieve start van het weekend. Het ging eigenlijk beter dan we hadden verwacht, dus het is zeker niet verkeerd!"

Kwalificatie

Verstappen ziet dat de verbeterpunten vooral aan de baan liggen. Het wordt dus zaak om de auto hieraan aan te passen en volgens Verstappen komt dat goed: "De baan is heel erg glad, zoals eigenlijk altijd hier, en de banden zijn lastig te managen in de longruns. Er zijn dus nog wel dingen waar we aan kunnen werken. Tijdens de kwalificatie zal het erg dicht op elkaar zitten over één rondje, de racesnelheid is een ander verhaal."