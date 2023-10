Wolff zag nog meer potentiële diskwalificaties in Austin

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Mexico voor het eerst de kans gehad om te reageren op de pijnlijke diskwalificatie van Lewis Hamilton in Austin. Wolff respecteert de regels, maar hij geeft wel aan dat zijn team zich niet bewust was van een overtreding. Hij denkt dat er nog veel meer auto's gevaar liepen.

In Mexico gaat het nog veelvuldig over de diskwalificatie van Hamilton en Ferrari-coureur Charles Leclerc in Austin. Vorig weekend werden beide coureurs uren na de race uit de uitslag geschrapt omdat de skids op hun vloer te ver waren afgesleten. Beide teams accepteerden de straf, maar er werd wel direct gewezen naar de sprintrace. Onder andere Max Verstappen wees dat aan als de grote oorzaak van de problemen.

Sprints

Mercedes-teambaas Wolff is het op dit punt volledig eens met Verstappen. De Oostenrijker kon zich in Mexico bij Sky Sports eindelijk uitspreken over de kwestie: "We hadden geen idee dat we risico liepen. Het probleem met de sprints is dat de auto na de eerste training naar parc fermé gaat, dan kun je niets meer aanpassen. Op zaterdag dachten we dat we misschien op de limiet zaten, maar wel met een marge. Door onze nieuwe vloer hadden we echter meer downforce en in de sprintrace hadden we relatief weinig rondjes gereden zonder DRS, daardoor incasseerde de vloer meer tikken."

Andere teams

Wolff heeft de diskwalificatie ook besproken met de rest van de teams. Net als Hamilton kan hij maar tot één conclusie komen: veel andere coureurs hebben geluk gehad. In Mexico herhaalt Wolff die beweringen nog maar eens: "Ja, dat hebben we van de andere teams gehoord. De coureurs praten er onderling ook over en het management van de verschillende teams doet dat ook. Veel teams zaten echt onder de negen millimeter."