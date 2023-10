Perez ontkent bestaan van rivaliteit met Verstappen

Sergio Perez hoopt dit weekend zijn landgenoten te laten juichen. De Red Bull Racing-coureur rijdt in Mexico zijn thuisrace en de Grand Prix ligt onder een vergrootglas. In de Mexicaanse media gaat het veelvuldig over een rivaliteit tussen Perez en zijn teamgenoot Max Verstappen. Volgens Perez bestaat die rivaliteit echter niet.

Verstappen weet wat hem te wachten kan staan in Mexico. Sinds hij vorig jaar in Brazilië een teamorder negeerde, is men in het thuisland van Perez geen groot fan meer van hem. Vorige week in Austin werd hij al eventjes uitgefloten en men verwacht een soortgelijk scenario in Mexico-Stad. Red Bull heeft daarnaast ook extra beveiliging voor Verstappen geregeld zodat er niets mis kan gaan.

Perez gaf al aan dat de 'rivaliteit' wordt gecreëerd door de media. Op de persconferentie op de donderdag laat hij namelijk ook weten dat er geen rivaliteit bestaat: "We zijn allemaal elkaars rivalen, maar we zijn tegelijkertijd ook atleten. We willen allemaal het beste resultaat pakken. Max en ik rijden voor hetzelfde team en we willen allebei winnen. We doen allebei ons best, dus ik denk dat er geen rivaliteit hoeft te zijn. Als ik bijvoorbeeld met Fernando Alonso vecht op de baan, dan is hij buiten de baan niet mijn rivaal, we zijn gewoon aan het vechten."