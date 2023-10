Verstappen tempert verwachtingen: "Niet ons beste circuit"

Max Verstappen geldt dit weekend in Mexico weer als de grote favoriet voor de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een zeer succesvol seizoen waarin hij de wereldtitel al heeft gepakt. Verstappen tempert de verwachtingen, want hij denkt niet dat Red Bull het snelste zal zijn.

Verstappen heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Veel kenners verwachten dat Verstappen dit weekend weer gaat spelen met zijn concurrenten, in het verleden was Red Bull immers vaak razendsnel op het Autódromo Hermanos Rodriguez. Of dat nu ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Verstappen zelf lijkt daar niet al te veel vertrouwen in te hebben, want hij weet hij de auto functioneert.

Verstappen heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op dit raceweekend en hij is dus van mening dat hij het zwaar gaat krijgen. Tijdens de mediadag in Mexico-stad sprak hij zich hierover uit in gesprek met de internationale media: "Persoonlijk denk ik niet dat dit ons beste circuit gaat zijn. Als ik kijk naar het gedrag van de auto, dan zie ik dat hij niet zo goed reageert in de langzame bochten en op de kerbstones. Daarom denk ik dat het best lastig gaat worden, voor over één snelle ronde. Normaal gesproken is onze snelheid beter in de race, maar het wordt een strijd met Ferrari, Mercedes en McLaren."