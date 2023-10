Leclerc begrijpt diskwalificatie: "Regels zijn regels"

Charles Leclerc beleefde vorige week in Austin een enorm teleurstellend raceweekend. De Monegask werd gediskwalificeerd omdat zijn auto niet door de technische keuring kwam. In Mexico reageerde hij voor het eerst op zijn diskwalificatie en stak hij de hand in eigen boezem.

Het Amerikaanse raceweekend begon nog goed voor Leclerc, want in een chaotische kwalificatie pakte hij immers de pole position. De Monegask reed daarna een redelijk tegenvallende sprintrace en in de Grand Prix kon hij niet meestrijden om de zege. Enkele uren na de race werd duidelijk dat de skids op zijn vloer te ver waren afgesleten. Dit is tegen de regels en de stewards besloten hem dan ook te diskwalificeren.

Dit was vanzelfsprekend een enorme teleurstelling voor Leclerc. De Monegask baalde als een stekker, maar hij geeft wel toe dat zijn team beter had moeten opletten. Leclerc is duidelijk tegenover RaceFans: "Het was een complete verrassing voor mij. Op vrijdag konden we dingen aanpassen, maar toen zagen we geen slijtage. Daarna leef je toe naar de race en toen zijn er dingen veranderd, maar we waren dus illegaal. Regels zijn regels en die moet je respecteren, dus het is geen excuses dat het op vrijdag wel in orde was. We moeten ernaar kijken en beter anticiperen op de mogelijke slijtage van zondag."