Hamilton: "Weet zeker dat er nog meer illegale auto's waren"

Lewis Hamilton werd vorige week in Austin gediskwalificeerd omdat zijn auto niet door de technische keuring kwam. De Britse Mercedes-coureur kwam als tweede over de streep, maar hij werd uit de uitslag geschrapt omdat zijn skids te ver waren afgesleten. Hij weet zeker dat veel meer andere auto's hetzelfde probleem hadden.

Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix werden de auto's van Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc en Hamilton gecontroleerd. Bij de controles van de vloer bleek dat er iets niet aan de haak was met de auto's van Hamilton en Leclerc. De skids waren te ver afgesleten en dat is tegen de regels, beide coureurs werden dan ook gediskwalificeerd. Er was kritiek op de werkwijze van de FIA, maar volgens hen is het onmogelijk om alle auto's te controleren.

Illegaal

In Mexico kreeg Hamilton de kans om voor het eerst uitgebreid te reageren op zijn diskwalificatie. De Mercedes-coureur vindt het geen goede zaak en tegenover zijn landgenoten van Sky Sports is hij duidelijk: "Dit was de eerste keer dat we hier een sprintrace hadden. Ze hebben maar een handjevol auto's getest en de helft daarvan is gediskwalificeerd. Ik weet zeker dat er nog veel meer auto's illegaal waren."

Vloer wisselen

Hamilton staat niet achter de beslissing van de FIA. Hij geeft toe dat zijn auto illegaal was, maar hij vond wel dat dit het raceweekend verpestte: "De sport kende een geweldig weekend met een mooi ommekeer en een prachtige race. Elke keer als we een stap voorwaarts doen met de sport, gebeurt er zoiets. We moeten er iets aan doen en hopelijk leren we dingen voor de toekomst. In plaats van alle auto's checken en de helft diskwalificeren, kan je ons na de sprintrace misschien ook de vloer of de skids laten wisselen op zaterdagavond. Dan heb je op zondag niet dit soort bizarre gebeurtenissen."