Zieke Sainz slaat mediadag in Mexico over

Het team van Ferrari moet het op de mediadag in Mexico doen zonder één van hun coureurs doen. Vlak voor het begin van de mediasessies maakte de Italiaanse renstal namelijk bekend dat Carlos Sainz vandaag ontbreekt vanwege ziekte. Ferrari verwacht hem wel terug in de auto op vrijdag.

Sainz moet de gehele mediadag aan zich voorbij laten gaan. Wat er met hem aan de hand is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het niets ernstigs is aangezien hij tijdens de eerste vrije training gewoon weer terug in de auto wordt verwacht. Mocht hij morgen toch niet kunnen rijden, dan is reservecoureur Robert Shwartzman aanwezig om in te vallen. Hij verving Sainz vandaag al tijdens PR-activiteiten in de paddock.