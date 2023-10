FIA-president woest op tegenstander: "Ik ging door de hel"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem blijft een groot voorstander van de komst van nieuwe Formule 1-teams. Hij zet zich ervoor in, maar hij merkt ook dat hij veel tegenstanders heeft op dit punt. Hij is kwaad op zijn tegenstanders, want hij stelt dat hij door hen door een hel is gegaan.

Ben Sulayem opende begin dit jaar een zogenaamde Expression of Interest. Geïnteresseerde partijen mochten zich aanmelden en de FIA zou daarna kijken of de plannen realistisch en levensvatbaar waren. Uiteindelijk kwam alleen het team van Andretti Cadillac door het strenge selectieproces heen. Als het aan de FIA ligt mag de Amerikaanse renstal gaan deelnemen aan de Formule 1, maar de FOM en de huidige teams zijn nog geen fan.

Zonder aan te geven over wie hij het heeft, haalt Ben Sulayem hard uit naar zijn tegenstanders. Hij stelt dat ze hem persoonlijk hebben aangevallen. In gesprek met de Daily Mail is hij uitermate kritisch: "Ik ben door de hel gegaan. Ze hebben mij aangevallen, zelfs in de periode dat mijn zoon overleed. Ze probeerden mij te breken, alleen maar omdat ik de Expression of Interest had geopend. We hebben een contract waarin staat dat er 12 teams mogen deelnemen, dat moet je nooit vergeten."