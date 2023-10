Massa juicht voor Verstappen: "Hij kan alle records gaan breken"

Max Verstappen veroverde dit seizoen zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Dit weekend kan hij in Mexico ook weer geschiedenis gaan schrijven, want hij staat op het punt zijn eigen record voor de meeste zeges in één seizoen te verbreken. Ook Felipe Massa geeft nu toe dat Verstappen de beste ooit kan worden.

Verstappen deelde in zijn beginjaren in de Formule 1 de baan met Massa. De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur was toentertijd best kritisch op Verstappen. De Nederlander was in die jaren nog een tiener en Massa had daar zo zijn twijfels over, ondertussen heeft hij ook een andere mening. Verstappens recordtocht in de afgelopen maanden heeft een verpletterende indruk achter gelaten, ook op Massa.

Massa denkt dat Verstappen één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1 kan worden. Massa legt zijn mening uit aan Infobae: "Hij kan de nummer één uit de Formule 1-geschiedenis worden, hij kan alle records van Schumacher en Hamilton verbreken. Hij heeft een ongelooflijk talent. Hij laat dat zien met al zijn races. Verstappen bewijst dat hij een coureur is die alle records kan gaan pakken. Uiteraard heeft hij een competitieve auto nodig zoals hij nu heeft. Hij is een coureur die zich kan meten met Senna, Fangio, Schumacher en Hamilton."