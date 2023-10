FIA verdedigt processen na dubbele diskwalificatie in Austin

In aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix zijn de gebeurtenissen in Austin nog steeds het gesprek van de dag. Afgelopen weekend werden Lewis Hamilton en Charles Leclerc immers gediskwalificeerd omdat de skids van hun auto te ver waren afgesleten. De FIA heeft nu iets meer opheldering gegeven.

Na afloop van elke Grand Prix worden er een aantal auto's geselecteerd voor bepaalde keuringen. Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix werden de wagens van Hamilton, Leclerc, Lando Norris en Max Verstappen gecontroleerd op mogelijke onregelmatigheden. De FIA ontdekte dat de skids van de wagens van Hamilton en Leclerc te ver waren afgesleten en dat is tegen de regels. Er was ook kritiek, want er werden slechts vier van de twintig auto's gecontroleerd.

De FIA heeft deze kritiek ook gehoord en daarom zijn ze met een statement naar buiten gekomen. Volgens de autosportfederatie bestaat dit proces al tientallen jaren en bestaat het om te voorkomen dat teams weten welke onderdelen er worden gecontroleerd. De FIA geeft aan dat ze volledig vertrouwen in hun experts en dat er nog een andere belangrijke reden is voor dit proces. Ze geven namelijk aan dat het onmogelijk is om alle auto's te controleren, daar is namelijk te weinig tijd voor.