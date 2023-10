Vasseur streng voor Ferrari: "Ik wil een geconcentreerder team zien"

Het team van Ferrari strijdt nog steeds met Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. In Austin profiteerden ze wel van de diskwalificatie van Lewis Hamilton, maar teambaas Frédéric Vasseur was allesbehalve tevreden. Hij wil dat zijn team zich in Mexico veel beter gaat concentreren.

Door de diskwalificatie van Hamilton schoof Carlos Sainz op naar de derde plaats in Austin. De vlag ging echter niet uit bij Ferrari, want ook hun coureur Charles Leclerc werd gediskwalificeerd. Net als bij de wagen van Hamilton waren de skids bij de auto van Leclerc te ver afgesleten. De Monegask startte de race op de pole position, maar hij viel ver terug nadat Ferrari gokte op een risicovolle eenstopper.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil dan ook verandering zien in Mexico. De Fransman hoopt dat zijn team leert van de eerder gemaakte fouten. Vasseur eist dat zijn team gefocust te werk gaat en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik wil een geconcentreerder team zien. We kunnen het ons niet veroorloven om het raceverloop opnieuw verkeerd in te schatten zoals we in Austin deden. De hoogte in Mexico zorgt in ieder geval voor een unieke Grand Prix. Het heef invloed op verschillende aspecten van de auto, van performance tot aan het bandenmanagement."