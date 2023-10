Organisatie Mexicaanse GP vraagt om respect voor coureurs

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma. Het gaat al weken over het raceweekend, want men vraagt zich af hoe de lokale fans zich gaan gedragen. Om mogelijke fluitconcerten in de richting van bijvoorbeeld Max Verstappen te gaan, doet de organisatie een oproep aan de fans.

Verstappen is niet bepaald populair onder de Mexicaanse Formule 1-fans. Dat komt mede door de onderlinge strubbelingen tussen hem en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Toen Verstappen vorig jaar in Brazilië een teamorder negeerde, reageerden veel Mexicaanse fans woest. Alhoewel Verstappen en Perez allang weer door één deur kunnen gaan, zijn veel fans nog steeds boos. Afgelopen weekend in Austin werd hij bijvoorbeeld uitgefloten door een aantal fans.

In Mexico willen ze soortgelijke situaties voorkomen, daarom hebben ze eerder al de campagne #Racepect op. Daags voor de start van het raceweekend legt marketing en public relations director Rodrigo Sanchez het uit bij Esto: "Op basis van wat we in de afgelopen jaren hebben gezien bij verschillende races, hebben we deze campagne opgericht. Dit is niet alleen een bericht aan de Mexicaanse fans, maar eerder een reactie op wat we in de afgelopen jaren en tijdens dit seizoen hebben gezien qua ongelukkige uitspraken en acties."