Verstappen verwacht meer strijd in Mexico: "Doel blijft winnen"

Max Verstappen heeft een paar dagen kunnen genieten van zijn zege in de Verenigde Staten. Aankomend weekend mag hij immers weer aan de bak op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad. Verstappen gaat ook daar weer op jacht naar de zege en hij heeft er zin in.

De Mexicaanse Grand Prix is een bijzondere race voor Verstappens werkgever Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Sergio Perez rijdt daar immers zijn thuisrace en het is de verwachting dat er tienduizenden enthousiaste fans op de tribunes zullen zitten. Het is nog maar de vraag hoe ze gaan reageren op Verstappen, afgelopen weekend werd hij immers ook uitgefloten door een klein deel van de aanwezige supporters. Voor Verstappen maakt dat niets uit, hij heeft er simpelweg weer veel zin in.

Sfeer

Verstappen, die dit weekend het record van de meeste zeges in één seizoen kan verbreken, wil weer gaan jagen op succes. In zijn vooruitblik spreekt hij zich uit: "Het is geweldig om in Mexico te zijn. Mijn team heeft er een geweldige geschiedenis, met twee dubbele podiums in de afgelopen twee jaar. Het is uiteraard ook de thuisrace van Checo, dus het wordt een belangrijk weekend voor ons. De sfeer is ook altijd geweldig als je door het Foro Sol rijdt."

Winnen

Verstappen kent de hindernissen van het circuit. Hij denkt echter niet dat dit voor problemen gaat zorgen: "Mexico is het hoogst gelegen circuit van het seizoen, dat maakt het zwaarder voor de auto, maar de RB19 is in de meeste gevallen probleemloos. Dus ik kijk ernaar uit om te zien hoe we zullen presteren. We keren ook terug naar het normale weekendformat, dat is fijn als we de tweede race van de triple header ingaan. Na Austin kunnen we in Mexico meer strijd verwachten, maar we willen onze strategie optimaal gaan uitvoeren. Het doel blijft winnen."