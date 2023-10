Insider: "Mercedes volgend jaar direct op het niveau van Red Bull"

Na een teleurstellende seizoenstart, heeft het team van Mercedes een aantal grote stappen gezet. Ze lopen nog steeds achter op Red Bull Racing, maar het gat is wel minder groot dan eerder dit seizoen. Timo Glock denkt dan ook dat Mercedes volgend seizoen op het niveau van Red Bull Racing kan zitten.

Het team van Mercedes begon het seizoen met een forse achterstand op Red Bull Racing. De Oostenrijks renstal heeft de touwtjes stevig in handen en ze hebben dit seizoen slechts één keer niet gewonnen. Bij Mercedes baalt men van hun achterstand en ze hebben dan ook een flink aantal updates doorgevoerd. In Austin kon Lewis Hamilton de degens kruisen met Red Bull-superster Max Verstappen en dat zorgde voor veel zelfvertrouwen.

Goede kant

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is onder de indruk van de opmars van Mercedes. De Duitser schrijft zijn opvatting op in zijn Sky Sports-column: "Bij Mercedes hebben ze nu wel begrepen welke kant ze op moeten gaan. Ik denk dat hun auto nu nog meer op de wagens van Red Bull en McLaren gaat lijken. Het is duidelijk te zien dat het steeds meer de goede kant op gaat, zeker wanneer je kijkt naar de update van afgelopen weekend, die werkte heel goed voor Hamilton. Waarom George Russell zoveel problemen had, is voor mij een raadsel."

2024

Glock is dan ook van mening dat Mercedes dit ontwikkelingsproces door kan gaan zetten. De Duitser denkt dat het aankomende seizoen enorm interessant kan gaan worden: "Het is duidelijk dat Red Bull en de andere teams zich ook blijven ontwikkelen, maar Mercedes heeft genoeg geleerd om volgend jaar een auto te bouwen die direct op het niveau van Red Bull is. Daar ben ik heel benieuwd naar."