Wolff wil presteren in Mexico: "Goede test voor ons updatepakket"

Na een pijnlijk raceweekend in Austin, kan het team van Mercedes direct weer op jacht gaan naar sportieve revanche. In Mexico wil men een goed aantal punten gaan scoren. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er veel zin in en hij is benieuwd hoe de geüpdatete bolide zich zal gaan gedragen op het circuit.

Mercedes introduceerde afgelopen weekend in het Amerikaanse Austin een groot updatepakket. Het leek te werken, want Lewis Hamilton kende een redelijk sterk weekend. In de Grand Prix kwam hij in de buurt van racewinnaar Max Verstappen, maar na afloop ontdekte de FIA echter een probleem met zijn auto. De Technical Delegate zag dat de skids op de vloer te ver waren afgesleten en daarom werd Hamilton gediskwalificeerd.

Sprintweekend

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag veel goede dingen in Austin. De Oostenrijker is van mening dat zijn team stappen heeft gezet met de performance en dat de pace voor vertrouwen zorgde. In zijn preview is Wolff wel eerlijk: "Het negatieve punt was natuurlijk dat we onze pace niet konden matchen met het resultaat. Het doet pijn om het podium te verliezen en het is niet een positie waarin je wil zitten. De complexiteit van een sprintweekend op een hobbelig circuit, heeft ons gepakt. Maar, regels zijn regels. We leren hiervan en we gaan weer verder met de volgende race."

Mexico

Wolff kijkt nu vooral vooruit naar de aanstaande Grand Prix op het circuit in Mexico-Stad. De Mercedes-teambaas weet wat hem te wachten staat: "Mexico is altijd een leuk weekend. De fans zijn daar enorm energiek en gepassioneerd. De locatie zorgt ook voor een unieke uitdaging met de hoge ligging. Het heeft een grote impact op je auto en het is een uitdaging om de juiste oplossing te vinden. Het is ook en goede test voor ons updatepakket, we kunnen hier zien hoe onze auto het doet op een circuit met andere karakteristieken."