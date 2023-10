Hadjar rijdt eerste vrije training voor AlphaTauri in Mexico

Ook het team van AlphaTauri zet aankomend weekend in Mexico een rookie in tijdens de eerste vrije training. Het hing al eventjes in de lucht, maar de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft bekend gemaakt dat de 19-jarige Isack Hadjar aankomende vrijdag zal gaan rijden.

Het was een publiek geheim, maar AlphaTauri heeft nu bevestigd dat Hadjar zal gaan rijden in Mexico. De Franse coureur neemt plaats in de auto van Yuki Tsunoda. Het is daarnaast de verwachting dat Hadjar in Abu Dhabi de eerste vrije training zal gaan rijden voor Red Bull Racing. Hij is al een aantal jaar onderdeel van het Red Bull Junior Team en hij is dit seizoen actief in de Formule 2. Hij staat momenteel veertiende in dat kampioenschap.