Hadjar genoot: "Rijden in de snelste auto ter wereld is geweldig"

Isack Hadjar reed gisteren voor de tweede keer in zijn loopbaan een vrije training in de Formule 1. De talentvolle Fransman mocht dit keer plaatsnemen in de Red Bull-bolide van Sergio Perez. Hij had er intens van genoten en na afloop was hij in de wolken.

Red Bull-talent Hadjar heeft in de afgelopen maanden flinke stappen gezet in de hiërarchie binnen de talentenploeg. Achter Liam Lawson is hij nu de hoogst aangeschreven coureur en dat resulteerde nu voor de tweede keer in een kans in een vrije training. In Mexico mocht hij nog rijden voor AlphaTauri, maar nu in Abu Dhabi mocht hij plaatsnemen in de bolide van constructeurskampioen Red Bull.

Hadjar moest ook nog opdraven in de Formule 2-sessies, dus hij had een lange dag. De Fransman was extreem trots en blij met zijn trainingskans bij Red Bull. In een persbericht sprak hij zich extreem enthousiast uit: "Vandaag was echt een geweldige dag! Het was enorm druk met de Formule 1 en de Formule 2 op één dag, maar het was een prachtige ervaring. Het is wel een grote stap van de F2 naar de F1. Het rijden in de snelste auto ter wereld was geweldig, echt buitenaards. Vooral in deze omstandigheden op deze baan."