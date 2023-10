Hill snapt ergernis Verstappen: "Je voelt je dan kwetsbaar"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix in Austin op zijn naam. Verstappen had het zwaar, hij had namelijk problemen met zijn remmen. Hij mopperde op zijn engineer omdat deze in de remzones begon te praten. Damon Hill snapt dat Verstappen zich hier druk om maakte.

Verstappen startte de Amerikaanse Grand Prix op de zesde plaats en hij moest dan ook een fikse inhaalrace rijden. Na een goede openingsfase verschalkte hij koploper Lando Norris. In de vrije lucht kon hij echter niet in zijn ritme komen. Zijn team had de remmen gewisseld voorafgaand de race en dat merkte Verstappen. Hij voelde zich er overduidelijk niet goed bij en dat liet hij over de boordradio weten. Hij mopperde op zijn engineer Gianpiero Lambiase omdat deze in de remzones tegen hem sprak.

Damon Hill begrijpt wel dat Verstappen zich ergerde aan Lambiase. Volgens de Britse enkelvoudig wereldkampioen is dit heel logisch, zo laat hij weten in de F1 Nation Podcast: "Het spookt de hele tijd door je hoofd. Je begint enorm te twijfelen, want je weet niet wat er gebeurt als je op de rem trapt. Je moet dan wat terugschakelen en dan kan je de maximale potentie niet benutten. Je voelt je kwetsbaar en het is niet fijn om daar mee te racen."