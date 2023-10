Marko reageert op boegeroep: "Meeste Mexicanen zijn enthousiast"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest er flink voor vechten, maar hij kreeg wel te maken met boegeroep vanaf de tribunes tijdens de podiumceremonie. Het leer erop dat dit afkomstig was van de Mexicaanse fans, maar dat is volgens Helmut Marko geen probleem.

Verstappen moest flink vechten voor zijn zege. De Nederlander startte na een mislukte kwalificatie als zesde waarna hij een inhaalrace moest rijden. Hij vocht met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris om de zege. Na afloop was hij zeer blij, maar er was wel gefluit en boegeroep te horen tijdens de podiumceremonie en de interviews. Het leek er op dat dit afkomstig was van een aantal Mexicaanse fans, al werd ook de Texaanse gouverneur uitgefloten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had geen problemen met het boegeroep. De Oostenrijker weet dat volgende week de Mexicaanse Grand Prix op de planner staat, maar aan de Duitse tak van Sky Sports laat hij weten zich geen zorgen te maken: "We staan in contact met veel Mexicanen. Het grootste gedeelte is ontzettend enthousiast, vriendelijk en eerlijk. Je hebt er altijd een aantal bij die, laten we zeggen, enthousiast zijn. Ze zijn geen fan van onze sportieve standaarden. We maken ons geen zorgen en we kijken uit naar de race in Mexico."