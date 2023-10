Hamilton blijft positief na diskwalificatie: "Hebben progressie geboekt"

Lewis Hamilton reed een aardige race in Austin. Op het Circuit of the Americas kwam hij als tweede over de lijn, maar na afloop werd hij gediskwalificeerd. Zijn auto was niet door de technische keuring gekomen en dat zorgde voor veelteleurstelling, maar toch wil hij vooral naar de lichtpuntjes kijken.

Hamilton vocht in de race een aantal stevige duels uit. Lando Norris liet hem werken voor zijn geld en daarna ging de zevenvoudig wereldkampioen op jacht naar raceleider Max Verstappen. De Red Bull-coureur had last van zijn remmen en Hamilton kwam elke sector iets dichterbij. In de laatste ronde reed hij bijna in Verstappens DRS-bereik, maar hij kwam net te kort. Uren later werd Hamilton gediskwalificeerd omdat zijn vloer niet meer aan de regels voldeed.

De skids onder zijn auto waren te ver afgesleten en de diskwalificatie was het logische gevolg. In een persbericht van Mercedes reageerde hij opvallend positief: "Over het algemeen hebben we niet optimaal gepresteerd, we hadden wel een goede pace en ik voelde mij goed in de auto. Het was een zware race en de jongens om mij heen waren enorm snel, maar we kunnen wel blij zijn met veel dingen. Ik voel mij goed, we hadden hem kunnen winnen. Het is natuurlijk jammer dat we zijn gediskwalificeerd, maar dat neemt niet weg dat we progressie hebben geboekt."