Verstappen lacht om boegeroep: "Ik ga met de beker naar huis"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. Na een ferme strijd met onder meer Lando Norris en Lewis Hamilton mocht hij juichen. Tijdens de podiumceremonie was er echter wel wat boegeroep en gefluit te horen. Verstappen ligt daar niet wakker van.

Verstappen moest er flink voor vechten en zijn zege zorgde dan ook voor veel vreugde bij hem en zijn werkgever Red Bull Racing. Toen hij daarna het podium betrad kreeg hij echter geen warm welkom. Er klonk vanuit het publiek wat gefluit en er was ook boegeroep hoorbaar. Een deel daarvan leek tegen Verstappen gericht te zijn, maar op sociale media werd ook gezegd dat er werd gefloten voor de aanwezige Texaanse gouverneur Greg Abbott.

Op de tribunes zaten ook veel Mexicaanse fans van Verstappens teamgenoot Sergio Perez. Of het gefluit ook van hen afkomstig was, is niet bekend. De kans is aanwezig dat er volgende week nog meer boegeroep zal zijn in Mexico, maar voor Verstappen is het helemaal geen issue. Hij haalde er in gesprek met Viaplay zijn schouders over op: "Nee, ik vind dat niet vervelend. Uiteindelijk ben ik degene die met de beker naar huis gaat. Dus dit is wel prima voor mij."