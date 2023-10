McLaren heerst in Amerikaanse pitlane

De pitstops speelden een grote rol tijdens de Amerikaanse Grand Prix. Op het Circuit of the Americas maakten de strategen overuren en er waren dan ook veel verschillende strategieën te zien. Een snelle pitstop was van belang en het team van McLaren stak er weer met kop en schouders bovenuit.

Nadat ze eerder dit seizoen al het record braken voor de snelste pitstop ooit, waren ze gisteren in Austin wederom pijlsnel met het wisselen van de banden. Lando Norris kreeg in 2,07 seconden nieuwe banden en daarmee doken ze dus weer bijna onder de magische grens van twee seconden. Het team van Alpine deed het ook goed, Pierre Gasly kreeg in 2,22 seconde de beschikking over een nieuw setje banden. De teams van Ferrari, AlphaTauri en Red Bull Racing maakten de top vijf compleet.