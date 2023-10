Megatalent Antonelli tekent Formule 2-contract voor 2024

Het eerste Formule 2-stoeltje voor 2024 is gevuld. Het is geen verrassing, maar het Italiaanse megatalent Andrea Kimi Antonelli gaat zijn debuut maken in de hoogste opstapklasse van de autosport. Antonelli maakt al een paar jaar een verpletterende indruk in de lagere opstapklasse.

Antonelli kroonde zich recent tot kampioen in het FRECA-kampioenschap. De nog maar 17-jarige Italiaan wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment en hij is dan ook onderdeel van de opleidingsploeg van het team van Mercedes. Het was een publiek geheim dat hij in 2024 voor het team van Prema zou gaan rijden in de Formule 2. Nu is het echter wereldkundig gemaakt en kan Antonelli aankomend seizoen dus gaan jagen op goede resultaten in het voorprogramma van de Formule 1.