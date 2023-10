"Perez heeft goed nieuws: "We zijn optimistisch over de komende races"

In de schaduw van zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen kwam Sergio Perez als vijfde over de streep. De Mexicaanse coureur reed een tamelijk onzichtbare race, maar hij wist nu wel wat er aan de hand was. Hij vertrouwt er op dat alles voor de komende races in orde komt.

Op de tribunes rondom het Circuit of the Americas waren veel Mexicaanse vlaggen te zien. Eén week voor de Mexicaanse Grand Prix kreeg Perez alvast een voorproefje op de echte gekte die in Mexico-Stad zal losbarsten. Perez reed vlak achter de koplopers rond en dat was ook de positie waarop hij over de finish kwam. Hij werd vijfde en hij had slechts een achterstand van 18 seconden op zijn teamgenoot, en racewinnaar, Max Verstappen.

Cosistentie

Na afloop van de race was Perez niet helemaal tevreden met zijn resultaat. De Mexicaanse coureur wilde meer en dat legde hij uit aan Sky Sports: "Ik wilde echt meer. Op een aantal momenten had ik echt een goede pace. We komen nu alleen nog consistentie te kort. We weten wat we verkeerd hebben gedaan tijdens dit weekend, dus we zijn heel erg optimistisch over de komende races. Hopelijk kunnen we ons gaan verbeteren."

Comfortabel

Perez heeft nu vooral veel zin in zijn thuisrace van aankomende week. De Mexicaan staat te trappelen en hij meldt ook nog eens dat hij zich comfortabel begint te voelen in zijn auto: "Jazeker, we hebben goede stappen gezet. Jammer genoeg konden we dat hier nog niet laten zien omdat we de verkeerde keuze hadden gemaakt met de set-up. Ik ben echter nog steeds enorm optimistisch over Mexico. We weten welke kant we op moeten gaan, dus dat willen we laten zien."