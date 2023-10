Jos Verstappen verklaart remproblemen: "Hadden ze aangepast"

Max Verstappen schreef vandaag geschiedenis door zijn vijftigste zege in de Formule 1 te winnen. In een spannende race op het Circuit of the Americas sloeg hij de aanvallen van Lewis Hamilton en Lando Norris af. Zijn vader Jos zag dat het allemaal wat spannender werd dan verwacht.

Verstappen begon de Grand Prix op de zesde plaats, maar alsnog zag iedereen hem als de grote favoriet voor de zege. Hij was op de zaterdag immers al oppermachtig in de sprintrace en de concurrentie maakte zich aardig zorgen. Verstappen had het echter lastig en daardoor konden Lewis Hamilton en Lando Norris in de buurt komen. Toch ging het allemaal goed en won Verstappen race nummer vijftig.

Remmen

Zijn vader Jos bekeek de race vanuit de pitbox. De voormalig Formule 1-coureur had op een makkelijker middag gehoopt, maar hij was wel tevreden in gesprek met Viaplay: "Dat was spannender dan verwacht. Zeker na gisteren hadden we een makkelijkere wedstrijd verwacht, maar er waren een paar probleempjes met de remmen. Die hebben ze gisteravond veranderd, maar het gevoel was er niet. Dan krijg je dus dit soort dingen.

Verjaardag

Verstappen liet tijdens de race in verstaanbare taal weten dat de remmen hem kopzorgen bezorgden, maar alsnog won hij. Hij won zijn vijftigste race op de verjaardag van zijn zus en vader Jos kon daar wel om lachen: "Ik vind elke overwinning mooi en tot nu toe doet hij dit op elke verjaardag van een familielid. Dat is dus top! Waar eindigt dit? Je ziet daarnaast wel dat het allemaal dichterbij elkaar komt. Dus we moeten van het moment genieten."