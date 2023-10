Verstappen haalt opgelucht adem: "Had de hele race moeite met de remmen"

Max Verstappen kreeg het zeker niet cadeau, maar hij greep vandaag wel zijn vijftigste zege uit zijn Formule 1-loopbaan. Verstappen begon de race op de zesde plaats, maar na een sterke inhaalrace was de zege een feit. Het liep niet op rolletjes en na afloop was hij dan ook opgelucht.

Verstappen begon op een kalme wijze aan de wedstrijd, het was overduidelijk dat hij in de eerste paar rondjes geen risico's wilde nemen. Daarna ging hij er goed voor zitten en haalde hij de Ferrari's in en besloot Red Bull hem naar binnen te halen. Met een tweestopper wist Verstappen eerste Lando Norris voorbij te steken en in de tweede stint moest hij ook Charles Leclerc nog inhalen. In de laatste ronde kwam Hamilton nog dichtbij, maar dat ging net goed.

Remmen

Verstappen had het overduidelijk niet makkelijk in Austin. Hij schreeuwde tijdens de race al over problemen met zijn remmen en na afloop legde hij dit uit aan interviewer van dienst Jenson Button: "Ik had de hele race echt moeite met mijn remmen. Je hebt op dit circuit nogal veel rempunten. Ik kreeg maar niet hetzelfde gevoel als ik gisteren had, dus dat maakte het vandaag allemaal een beetje zwaarder."

Banden

Verstappen zag in de laatste paar rondjes dat Lewis Hamilton steeds dichterbij kwam. Dat zorgde voor veel druk, maar Verstappen hield zijn hoofd koel en won race nummer vijftig: "Het was op het laatst heel erg close, ook met al die achterblijvers. De banden gingen er al een beetje aan dus dat maakte het ook allemaal een beetje lastig. Het is in ieder geval fantastisch dat ik hier mijn vijftigste race mag winnen, we gaan jagen op meer zeges."