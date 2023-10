Norris wil strengere straffen zien: "Dan stopt dit vanzelf"

George Russell ontving vannacht in de sprintrace een tijdstraf van vijf seconden voor het inhalen van Oscar Piastri buiten de baan. Het is de gebruikelijke strafeis voor zo'n vergrijp, maar Lando Norris is het hier niet mee eens. Hij wil dat er wordt gekeken naar zwaardere straffen.

Russell haalde Piastri in met vier wielen over de witte lijnen. Hij kon de positie vervolgens niet meer teruggeven en de stewards moesten hem dan ook bestraffen. Piastri's McLaren-teamgenoot Lando Norris is van mening dat er snel iets moet veranderen. Hij stelt dat coureurs nu kunnen kiezen tussen vast zitten achter een langzamere coureur of inhalen buiten de track limits om daarna ver uit te lopen zodat de vijf seconden straf geen pijn doet.

Drivers briefing

Norris is van mening dat dit een compleet scheve manier van redeneren is. De Britse McLaren-coureur hoopt dat er snel wordt ingegrepen en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Wat ik enigszins raar vindt, is dat we dit al zo vaak hebben gesproken tijdens de drivers briefing. George bracht dit punt zelf ook naar voren in Barcelona, waar je aan de buitenkant van bocht één kan vasthouden en buiten de lijnen kan gaan om twee auto's te passeren. Dat zagen we eerder ook al in Rusland."

Strenger

Norris is van mening dat zijn collega-coureurs steeds vaker expres de limiet op zoeken. Hij hoopt dat er snel wordt ingegrepen door de FIA: "Je komt met veel dingen weg. Als je iemand blokkeert tijdens de kwalificatie, dan krijg je een gridpenalty van drie plaatsen. Daar maakt niemand zich echter druk om. Als je een snelle auto hebt, dan maakt het niet uit of je drie posities verliest. Ik vind dat straffen over het algemeen strenger moeten worden, dan stopt het vanzelf."