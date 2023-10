Mysterieuze tweede startplek zet Verstappen aan het denken

Max Verstappen schreef gisteren de sprintrace met speels gemak op zijn naam. Alleen bij de start had hij het eventjes zwaar toen Charles Leclerc brutaal de aanval opende vanaf de tweede plaats. Verstappen vond het interessant, hij denkt dat die startpositie nog wel eens voor spektakel kan zorgen.

Verstappen start in de Grand Prix niet vanaf die positie, door zijn teleurstellende kwalificatie begint hij slechts op zesde plaats aan de echte race. In de Sprint reed Verstappen immers geen echte race, binnen een paar tellen was hij uit het zicht van Lewis Hamilton verdwenen en hij kon zelfs nog een beetje rustig aan doen. Na zijn simpele ritje mocht hij eventjes juichen, maar daarna ging de focus vol op de race.

Verstappen was in zijn sas met zijn resultaat, de Nederlander genoot van zijn race en gaf na afloop aan dat alles eigenlijk wel op rolletjes liep. In gesprek met Viaplay reageerde hij redelijk mysterieus over de aanval van Leclerc: "Voordat je de start doet moet je bepalen hoe je de koppeling los laat en hoeveel burnouts je doet. Uiteindelijk denk ik niet dat onze start heel erg slecht was. Op een of andere manier heeft de tweede plek op dit circuit altijd meer grip. Ik heb geen idee waardoor dat komt."