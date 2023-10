Verstappen verwacht spectaculaire sprint: "Het ligt zo dicht bij elkaar

Max Verstappen start de sprintrace van later vandaag vanaf de eerste plaats. In een listige en zeer spannende Sprint Shootout kwam hij als eerste bovendrijven. Ondanks een spin reed hij toch de snelste tijd en dat zorgde voor veel tevredenheid bij de Nederlandse Red Bull Racing-coureur.

Verstappen begon als de grote favoriet aan de Sprint Shootout. De Nederlander start de Grand Prix als zesde door zijn track limits-overtreding van gisteren, maar vandaag maakte hij deze fout niet. De FIA had de track limits iets aangepast, maar daar leek Verstappen zich niet druk om te maken. In alle drie de sessies van de Shootout noteerde hij de snelste tijd en dat was dus ook het geval in de allesbeslissende derde sessie.

Leuke middag

De verschillen waren zeer klein en dat kan er dus voor zorgen dat de sprintrace straks zeer spannend gaat worden. Verstappen liet aan interviewer van dienst James Hinchcliffe weten dat hij er veel zin in heeft: "Mijn laatste rondje was niet helemaal geweldig, maar het is nog steeds goed genoeg voor de pole. Dat betekent dus ook dat de auto het goed doet. Het wordt echt een leuke middag. Je ziet dat veel verschillende auto's enorm dicht bij elkaar liggen, dus je weet niet wat er in de Sprint gaat gebeuren."

Voorspellingen

De Sprint wordt de eerste sessie van het weekend waarbij het niet om de kwalificatiepace zal gaan, maar om de pure racepace. Niemand weet wat er gaat gebeuren en Verstappen ook niet: "Het is allemaal één groot vraagteken. Normaal gesproken doen we het best goed in een race. Maar, dit circuit vraagt altijd veel van je. Het managen van de banden speelt hier altijd een sleutelrol. De slijtage is best groot door de snelle bochten en in de langzamer bochten heb je dan weer veel tractie nodig. Het wordt sowieso zwaar."