Ook Wolff kritisch op boeteverhoging: "Helft kan dat niet eens betalen"

Vlak voor de start van het Amerikaanse raceweekend maakte autosportfederatie FIA bekend dat ze het maximale boetebedrag in de Formule 1 willen verhogen. De FIA wil een maximale boete van 1 miljoen euro invoeren. Niet alleen de coureurs schrokken ze een hoedje, ook Mercedes-teambaas Toto Wolff snapte er geen snars van.

Jarenlang gold er in de Formule 1 een maximale boete van 250.000 euro voor de teams en de coureurs. Het gaat hier om het boetebedrag dat de stewards kunnen uitdelen voor een overtreding. De FIA besloot tijdens een vergadering van het World Motor Sport Council dat dit bedrag moet worden verhoogd naar 1 miljoen euro. Het maximale boetebedrag wordt vrijwel nooit uitgedeeld, maar de coureurs reageerden geschrokken.

Oplossing

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt niets van deze beslissing van de autosportfederatie. De Oostenrijker liet zich er kritisch over uit tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers: "Er moet een straf zijn voor mensen die de regels overtreden, maar niemand had deze verhoging aan zien komen. We moeten wel realistisch blijven en dit relativeren naar het normale leven, want is dit wel een juiste oplossing of niet?"

Te duur

Wolff weet ook dat het maximale boetebedrag vrijwel nooit wordt uitgedeeld, maar toch volgt hij de lijn van de coureurs. Veel van hen wezen naar het feit dat dit bedrag te hoog is voor veel van de deelnemers. Wolff beaamt dat: "Ik denk niet dat er een coureur is die ooit een boete van 250.000 euro heeft ontvangen. Ik denk niet dat we de Formule 1 moeten laten zien als een sport met boetes van een miljoen. De helft van de grid kan ze zo niet eens betalen. Ik denk niet dat dit goed is voor de mensen die naar de sport kijken."