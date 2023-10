Max Verstappen verbeterde de poletijd van Charles Leclerc op het laatste moment met vijf duizendsten, maar door een track limit ging het feest voor de drievoudig kampioen niet door.

Ferrari informeerde Leclerc op de radio met dit goede nieuws en dat zorgde voor de nodige humor.

“Lap time deleted for Verstappen.”



“For fuck’s sake, tell me the name before!”



“Verstappen lap time deleted.”



“Yeah well I had a heart attack at that time!”



馃槀



pic.twitter.com/7R9tKGOf14