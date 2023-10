Russell met oog door de naald: "Hadden Q3 bijna niet gehaald"

George Russell moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Lewis Hamilton en start vanaf P5, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen zijn Mercedes op de derde plaats positioneerde. De voormalig F2-kampioen wil graag achterhalen waarom de snelheid achterbleef.

"Het was echt een uitdagende dag. Ik kwam niet op tempo en ik heb niet kunnen achterhalen waarom", begon Russell op de website van zijn werkgever. "Ik kan zeker de verbeteringen voelen die we met de update hebben aangebracht, maar het was een vreemde vrijdag. Ik zal het echter als rijder op mijn schouders leggen; Ik moet er alleen aan werken om erachter te komen waarom ik niet zo snel ben geweest als ik denk dat we kunnen zijn."

'Ik ben behoorlijk tevreden met P5, omdat het er op sommige punten op leek dat we Q3 misschien niet eens hadden gehaald. Mijn laatste ronde was een redelijke inspanning; Ik maakte een kleine fout in de eerste bocht, wat me waarschijnlijk nog een positie op de grid kostte. Als we naar morgen kijken, kunnen we bemoedigd zijn. Met uitzondering van Qatar verloopt de Sprint Shootout op zaterdagochtend doorgaans beter voor ons. Ik zal al deze positieve punten meenemen en vanavond proberen wat meer tempo te vinden", sloot Russell af.