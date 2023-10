Russell haalt opgelucht adem: "Het was een uitdagende dag"

George Russell start de Grand Prix van zondag vanaf de vijfde plaats. De Brit reed een redelijk anonieme kwalificatie, maar toch kwam hij dus terecht op de vijfde plek. Hij haalde opgelucht adem, want hij had dit resultaat eigenlijk helemaal niet zien aankomen, zo stelt hij na afloop.

Russell kon het tempo van zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in eerste instantie aardig bijhouden, maar in Q3 waren de verschillen ineens veel groter. De onderlinge verschillen waren niet reusachtig, maar dat betekende wel dat elk foutje voor een probleem kon zorgen. Russell profiteerde van het feit dat Max Verstappen de track limits had overschreden, want hierdoor schoof hij dus op naar de vijfde plek.

Na afloop van de kwalificatie was de opluchting op het gezicht van Russell te lezen. Hij had een zware middag achter de rug op het Circuit of the Americas en dat deelde hij met Sky Sports: "Het was voor mij een uitdagende dag. Ik was echt off the pace en ik weet niet waardoor dat kwam. Ik voel mij goed bij de updates en ik voel ook dat een aantal dingen zijn verbeterd. Het was eigenlijk een rare dag, dus ik kan dan wel leven met de vijfde plek. Op sommige punten leek het er op dat ik Q3 niet eens zou bereiken."