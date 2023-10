Perez baalt van negende tijd: "Dat pakte niet goed uit"

Red Bull Racing begon als de grote favoriet aan de kwalificatie in Austin, maar uiteindelijk bleken ze de grote verliezer te zijn. Max Verstappen verspilde zijn pole position door de track limits en Sergio Perez kwam niet veel verder dan de negende plaats. Hij was daar niet tevreden mee.

Perez maakte op geen enkel moment indruk in de kwalificatie op het Circuit of the Americas. De Mexicaanse Red Bull-coureur bleef ver achter op zijn teamgenoot Verstappen en ook de concurrenten van Mercedes, Ferrari en McLaren waren veel sneller. Perez had uiteindelijk slechts een achterstand van 0,40 seconden op de poletijd van Charles Leclerc, maar dat zorgde ook niet voor tevredenheid.

Niet makkelijk

Na afloop van de kwalificatie baalde Perez dan ook van zijn resultaat. Hij weet dat er een zware Grand Prix zal volgen in de aankomende Grand Prix. Op zondag moet hij op jacht gaan naar een goed resultaat, maar hij geeft wel aan dat hij het vandaag moeilijk had. In gesprek met F1 TV spreekt Perez zich uit: "Het was vandaag niet zo makkelijk. Ik had het vandaag heel erg lastig met de balans in de langzame en de middelsnelle bochten."

Afstelling

Aangezien er weer met het sprintformat wordt gewerkt, had Perez slechts één vrije training om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Hij geeft aan dat dit ook een nadeel voor hem was: "We hadden de afstelling van de eerste vrije training nog een beetje aangepast, maar dat pakte niet helemaal goed uit. De verschillen zijn zo klein, een tiende had het verschil kunnen maken. We zaten net aan de verkeerde kant van de groep."