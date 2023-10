Verstappen ligt niet wakker van mislopen pole: "Is de zondag wel leuker"

Max Verstappen dacht heel eventjes dat hij de pole position had gepakt op het Circuit of the Americas, maar de veelbesproken track limits gooiden weer roet in het eten. Hij verloor de pole en start aanstaande zondag slechts als zesde in de Grand Prix. Verstappen haalt zijn schouders er over op, hij heeft wel zin in de race.

Het verschil tussen Verstappen en zijn rivalen van Ferrari, Mercedes en McLaren was in Austin zeer klein. Het verschil tussen de eerste tien coureurs was na afloop slechts 0,744 seconden. Verstappen maakte een klein remfoutje in de eerste bocht, maar daarna ging hij er nog eventjes voor zitten. In de laatste sector ging hij echter iets te wijd waardoor Verstappen zijn pole na een aantal tellen verloor.

Verstappen leek woest te zijn, maar toen hij zich even later voor de camera's van de internationale media meldde was hij kalm. In gesprek met Viaplay haalde hij zijn schouders op: "Ik wist dat het een close call ging worden in bocht negentien. Ik maakte al een klein foutje in bocht 1, dus ik moest voor de rest van de ronde pushen. De marges waren klein, ik had geen eens onderstuur, ik wilde gewoon het maximale uit de bocht halen. Het is jammer, maar dit betekent wel dat de zondag veel leuker gaat worden."