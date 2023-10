Haas F1-baas: ''Ongelooflijk hoe in Amerika de sport is gegroeid"

Het weekend in Austin voelt Haas F1 als thuiskomen, ondanks twee andere Amerikaanse races op de kalender. De aandacht voor de sport en de renstal is de afgelopen jaren naar recordhoogte gestegen, mede dankzij de F1-race op Circuits of The Americas. Teambaas Guenther Steiner kan dat alleen maar beamen.

“Absoluut, en het is niet alleen het aantal mensen dat naar de sport komt kijken'', begint de Italiaan op de officiële website van Haas F1. ''Het is ongelooflijk wat COTA heeft gedaan en hoe de sport in Amerika is gegroeid, wat een heel goede zaak is. Ik heb deze race de afgelopen tien jaar enorm zien groeien. Ik ging voor het eerst in het tweede jaar en van toen tot nu is dit een race op de kalender waar de hele Formule 1 naar uitkijkt.''



De groeiende aandacht merkt Haas F1 ook binnen eigen gelederen. ''Voor ons is het weer een drukke thuisrace met veel evenementen. Ikzelf en de rijders gaan naar Dallas om het MoneyGram-team te ontmoeten en te vieren dat ons titelpartnerschap een jaar geleden is aangekondigd. Wanneer je in Austin aankomt, kun je niet ontsnappen aan de drukte van het evenement, en elk jaar dat we gaan, wordt het team een ​​groter deel van die opwinding. Opnieuw veranderen we onze look voor de auto, de racepakken, onze garage en alles wat je online ziet.'' Voor aankomend raceweekend pakt het team ook extra uit met een hommage aan de constitution. “Eén ding dat dit seizoen anders is, is dat onze look en gevoel is samengevat onder de slogan ‘We The People’ – de eerste regel van de Amerikaanse grondwet.''

In de toekomst kan het zijn dat Andretti als tweede team uit Noord-Amerika erbij komt. Haas F1 loopt er ieder geval niet mee te koop dat zij tot nu toe de enige zijn. ''Er wordt op dit moment uiteraard veel gesproken over Amerikaanse teams, maar we zijn momenteel nog steeds het enige Amerikaanse team op de Formule 1-grid. Velen zeggen al jaren dat we dat feit niet hebben uitgebuit, maar ik heb altijd gezegd dat dit komt omdat we eerst geloofwaardigheid binnen de paddock willen verdienen.''

"We hebben in korte tijd veel meegemaakt, maar hebben gaandeweg een zeer loyale en groeiende fanbase opgebouwd, en we willen ze erkennen. Ja, het is leuke marketing, maar iedereen die met mijn team werkt, weet hoe Ze zijn gepassioneerd en hoe grappig en oprecht onze fans zijn. Deze race is aan hen opgedragen, omdat wij, de mensen, Haas maken tot wat het is'', sloot Steiner dit onderwerp af.