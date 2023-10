Perez lacht om pensioen-geruchten: "Dit is niet mijn laatste contract"

Sergio Perez is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen is zeer groot en zijn resultaten zijn zeer wisselend. Perez laat in Austin weten dat hij zeker niet met pensioen gaan.

Perez heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix gewonnen, zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen heeft echter bijna alle races gewonnen. De Nederlander veroverde twee weken geleden in Qatar zijn derde wereldtitel en in Japan schonk hij Red Bull ook de constructeurstitel. Perez had het zwaar en hij zag ook dat er geruchten rondgingen over een mogelijk pensioen. Online werd er beweerd dat hij in Mexico zijn pensionering zou aankondigen.

Lachen

In Austin kon Perez voor het eerst reageren op de wilde geruchten over een mogelijk pensioen. De Mexicaan haalt er zijn schouders over op en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ha, ik heb die verhalen ook gelezen! Ik lach er maar gewoon om. Ik kan er verder toch niets aan veranderen en ik ben volledig gefocust op mijn eigen prestaties. Ik ben de afgelopen tijd vooral druk met het team aan de slag geweest."

Contract

Perez denkt nog helemaal niet aan een pensioen. Hij heeft nog een contract voor 2024 en geeft aan dat hij hierover al heeft gesproken met het team. Hij is duidelijk: "Deze geruchten vatten mijn seizoen wel samen. Iemand zegt iets over mij en dat zou dan meteen de waarheid moeten zijn. Ik heb nog gewoon een contract voor volgend jaar en ik zie geen enkele reden om dat contract niet te respecteren. Dit zal trouwens niet eens mijn laatste contract in de Formule 1 zijn."