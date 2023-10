Hamilton reageert op FIA-onderzoek: "Slechte communicatie"

Lewis Hamilton wil zich in Austin revancheren voor zijn teleurstellende race in Qatar. Die uitvalbeurt kreeg vorige week een staartje omdat de FIA heeft besloten om het onderzoek naar Hamiltons actie na zijn crash te heropenen. Hamilton is van mening dat dit komt door slechte communicatie.

Hamilton viel in Qatar uit na een crash met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de eerste bocht. Hamilton stapte uit en daarna stak hij het circuit over. Op deze manier was hij eerder in de paddock, maar de stewards grepen wel in. Het is immers verboden om het circuit over te steken. De stewards gaven hem een boete van 50.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. De FIA heeft het onderzoek heropend omdat ze bang zijn dat hij hiermee verkeerd voorbeeld heeft gegeven.

In Austin reageerde Hamilton voor het eerst op de beslissing van de FIA. De Britse zevenvoudig wereldkampioen denkt niet dat hij een zwaardere straf gaat krijgen. Hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik denk dat ze meer bedoelden hoe ze ervoor kunnen zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Onlangs was er ook een incident met een jonge coureur in een kartwedstrijd. Het is goed dat we met zijn alleen blijven kijken naar de veiligheid, maar ik denk dat de FIA vooral met hun PR-agent moet praten. Ik denk dat dit uiteindelijk slechte communicatie is geweest."