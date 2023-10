Verstappen reageert op Red Bull-geruchten: "Bullshit"

Het team van Red Bull Racing was dit weekend het onderwerp van gesprek. Er gingen geruchten rond over een mogelijke tweestrijd tussen kopstukken Christian Horner en Helmut Marko. Volgens Max Verstappen klopt hier helemaal niets van, hij ontkent de verhalen en hij omschrijft ze als 'bullshit'.

In de afgelopen week ging het veelvuldig over de mogelijke tweestrijd tussen teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko. Horner en Marko gaven onafhankelijk van elkaar aan dat er geen tweestrijd gaande was en dat er ook geen ruzie was. Toch ging de geruchtenstroom niet liggen, meerdere media meldden namelijk dat Max Verstappen de kant had gekozen van teamadviseur Marko. Ook deze verhalen werden niet bevestigd.

Bullshit

In Austin reageerde Verstappen voor het eerst op de geruchten over een tweestrijd binnen het team. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen laat weten dat deze verhalen niet kloppen. In gesprek met de internationale media is hij zeer duidelijk: "Ik zag het nieuws van buitenaf komen. Mensen proberen om met dit soort bullshit te komen, terwijl de sfeer binnen het team juist heel goed is. Iedereen wat zijn of haar rol is."

Mateschitz

De geruchten over een mogelijke machtsstrijd kwamen een jaar na het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Sinds zijn overlijden zou er een strijd gaande zijn, maar Verstappen verwijst dit nu naar het rijk der fabelen: "Het nieuws over het overlijden van Dietrich was zeer droevig. We willen zijn nalatenschap voort laten bloeien. Het gaat goed en dat is waarom er geen veranderingen zijn voor de toekomst. Dat zegt wel genoeg."