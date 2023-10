Ricciardo onder de indruk: "Ik bewonder Max"

Daniel Ricciardo keert dit weekend in Austin weer terug in de Formule 1. De Australiër is weer volledig de oude na zijn gebroken middenhandsbeentje. Ricciardo is blij dat hij weer terug is en hij laat weten enorm onder de indruk te zijn van de prestaties van Max Verstappen.

Ricciardo werd halverwege dit seizoen aangesteld als de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Zijn comeback bleef echter beperkt tot twee raceweekenden omdat hij in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak. Hij werd daarna vervangen door Liam Lawson en tijdens zijn herstelproces werd bekend dat hij voor 2024 een contract had gekregen bij AlphaTauri. Zijn herstel had daardoor geen haast meer.

Verstappen

Ricciardo geeft voorafgaand het raceweekend toe dat zijn herstelproces een uitdaging was. Hij zag tijdens zijn herstel dat zijn voormalige teamgenoot, en huidig Red Bul-collega, Max Verstappen voor het derde jaar op rij wereldkampioen werd. In gesprek met Forbes Life spreekt Ricciardo zich lovend uit: "Ik weet dat iedereen dit nu zegt, maar ik bewonder Max. Ik vind het echt fascinerend wat hij nu doet. We waren een paar jaar geleden rivalen, maar er was wel altijd veel onderling respect. Het valt gewoon niet te ontkennen dat hij een geweldige coureur is."

Droom

Ricciardo mag vanaf dit weekend weer de baan gaan delen met Verstappen. Volgens sommige geruchten maakt hij ook kans om Sergio Perez te vervangen bij Red Bull. Deze verhalen zijn niet bevestigd, maar Ricciardo heeft wel grote dromen: "In eerste instantie wilde ik Formule 1-coureur worden, maar ik heb ontdekt dat het mijn ultieme droom is om wereldkampioen te worden. Daarom heb ik mijn comeback gemaakt, omdat ik denk dat ik nog meer kan geven."