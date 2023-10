Jos Verstappen ziet geen andere Max: "Dezelfde als drie jaar geleden"

Max Verstappen verschijnt dit weekend in Austin aan de start als een drievoudig wereldkampioen. De Nederlander pakte zijn derde wereldtitel twee weken geleden in Qatar. Veel kenners zijn van mening dat Verstappen een andere coureur is geworden in de afgelopen paar jaren, maar zijn vader heeft een andere mening.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en alleen in Singapore stond hij niet op het podium. De Red Bull-coureur verkeerde in absolute topvorm en hij profiteerde daarnaast ook van de tegenvallende prestaties van zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens kenners is Verstappen in de afgelopen jaren volwassener geworden en dat zien ze ook terug in zijn rijstijl.

Verstappens vader Jos Verstappen heeft echter een andere mening. De voormalig Formule 1-coureur is van mening dat de zaakjes iets anders in elkaar steken. In gesprek met Autosport legt hij zijn standpunt uit: "Ik denk dat het dezelfde Max is als drie, vier jaar geleden. Het enige verschil is dat hij nu een fantastische auto heeft en dat hij de mensen kent waarmee hij werkt. Ik denk dat het daardoor makkelijker lijkt. Toch moet je er elk weekend zijn en de details maken dan het grote verschil."