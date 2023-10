FIA-president wil Red Bull-dominantie niet afremmen

Het team van Red Bull Racing heerst dit seizoen in de Formule 1. Alleen in Singapore wisten ze niet te winnen en ze hebben de constructeurstitel en de wereldtitel van Max Verstappen dan ook al op zak. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil niet ingrijpen om Red Bull af te remmen.

Red Bull oogst veel lof voor hun successen, maar er is ook kritiek. Veel fans balen namelijk van de huidige overmacht van Red Bull, want ze vinden dat de Formule 1 hierdoor te voorspelbaar wordt. Het is immers zo dat Red Bull vrijwel elk weekend wint en dat de strijd om de zege er eigenlijk niet is. Verstappen wint vrijwel elke Grand Prix en dat zorgt dus niet alleen voor complimenten. Critici willen graag zien dat de FIA ingrijpt om deze dominantie af te remmen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem moet er echter niet aan denken om Red Bull af te stoppen met een kunstmatige ingreep. In gesprek met Motorsport.com is Ben Sulayem duidelijk: "We hebben al eerder dit soort dominantie gezien, kijk bijvoorbeeld naar Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hoe we dit kunnen stoppen? Ik denk dat het niet goed is dat we succes gaan bestraffen. Ik sta open voor suggesties als je denkt dat er een eerlijke en democratische manier bestaat om dit op te lossen. We gaat Max en zijn team, of een ander team, hiervoor niet straffen."