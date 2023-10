Rosberg tipt Russell: "Je kunt geen aardige jongen blijven"

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd. De twee Britten komen elkaar regelmatig tegen op de baan en dat zorgde in Qatar voor een crash. Volgens Nico Rosberg moet Russell zijn gedrag aanpassen, de Duitser is van mening dat hij niet voor altijd de aardige jongen kan blijven.

Hamilton en Russell kwamen elkaar dit seizoen regelmatig tegen op de baan, maar vanwege uitvalbeurten en andere problemen staan ze wel ver uit elkaar in het wereldkampioenschap. Bij de start van de Qatarese Grand Prix raakten de twee coureurs elkaar in de eerste bocht. Russell tikte Hamilton aan en de zevenvoudig wereldkampioen viel hierdoor uit. Hamilton nam daarna de schuld op zich en Russell reageerde ook berouwvol.

Volgens enkelvoudig wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg moet Russell zijn gedrag gaan aanpassen. Rosberg is namelijk van mening dat Russell anders het gat niet kan dichten. In gesprek met Sky Sports legt de Duitser zijn mening uit: "Het is een zeer lastige situatie voor George. In deze situatie kun je echter niet de aardige jongen blijven. Je moet ook intern druk kunnen uitoefenen. Je moet het de ploeg helaas moeilijk maken. Het is vervelend, maar wel noodzakelijk. Anders kiest het team altijd de makkelijkste weg."