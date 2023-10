Perez moet presteren: "We hebben goede gesprekken gevoerd"

Na een teleurstellend raceweekend in Qatar wil Sergio Perez revanche gaan nemen in de Verenigde Staten. In Austin wil de Red Bull Racing-coureur de Qatarese teleurstelling van twee weken geleden wegspoelen. Perez heeft zich zo goed mogelijk voorbereid en hij geeft aan dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met zijn team.

Perez kon in theorie zijn teamgenoot Max Verstappen nog van de wereldtitel houden in Qatar. Hiervoor moest er wel een klein wonder plaatsvinden in de sprintrace, maar Perez ging ervoor. Hij viel echter uit en daardoor had Verstappen de titel in handen. In de race reed Perez een tegenvallende inhaalrace waarin hij meerdere tijdstraffen ontving voor het overschrijden van de track limits. Het was duidelijk dat men bij Red Bull teleurgesteld was.

Voorbereiding

Op het Circuit of the Americas wil Perez aankomend weekend beter gaan presteren. De Mexicaanse coureur heeft er zin in en hij verwacht veel support. In zijn vooruitblik legt hij zijn voorbereidingen uit: "Ik weet dat ik zo goed mogelijk moet gaan presteren op COTA. Het is een leuk circuit om op te rijden en ik vertrouw er op dat we daar goed voor de dag kunnen komen. Ik heb afgelopen week in Milton Keynes hard met het team gewerkt om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op de aankomende weken."

Gesprekken

Perez heeft zich in Milton Keynes ook gericht op een aantal goede conversaties met zijn team. Deze gesprekken werden eerder al aangekondigd en Perez geeft toe dat alles koek en ei is tussen hem en zijn werkgever: "We hebben een aantal goede gesprekken gevoerd en ik heb veel tijd door gebracht met mijn engineers om ervoor te zorgen dat we weten wat goed gaat en om te weten wat verkeerd ging en hoe we dat kunnen oplossen."