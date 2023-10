Vasseur hint op contractverlenging Leclerc en Sainz

Het team van Ferrari is bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal vecht met Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Carlos Sainz en Charles Leclerc beschikken allebei over een contract dat eind 2024 afloopt, maar Frédéric Vasseur hint naar een contractverlening.

Sainz en Leclerc beschikken allebei over een contract dat eind volgend jaar afloopt. Beide coureurs hebben eerder al aangegeven dat ze snel meer duidelijkheid willen hebben over hun toekomst. Het is dan ook de verwachting dat ze aankomende winter in gesprek gaan met Ferrari. Het lijkt er vooralsnog niet op dat men denkt aan het aantrekken van andere coureurs, maar bij Ferrari heeft men ook nog weinig gezegd over mogelijke nieuwe contracten.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur steekt niet onder stoelen of banken dat hij tevreden is met zijn coureurs. De Fransman hint dan ook op een mogelijke dubbele contractverlening. Op het Festival dello Sport was hij duidelijk: "De coureurs zijn onderdeel van de performance en wij hebben twee excellente coureurs. Ze zijn heel erg goed en heel erg competitief. We hebben al vaker over ze gesproken en ze zijn heel erg professioneel. Ze weten waar de limieten liggen en ze hebben het tot nu toe echt geweldig gedaan."