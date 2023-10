Netflix kondigt liveshow met Formule 1-coureurs aan

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit komt mede door de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. De serie was een publiekstrekker en daar borduurt Netflix nu op verder. Een aantal Formule 1-coureurs komt volgende maand namelijk in actie bij een speciaal evenement.

Netflix heeft hun eerste live sportevenement aangekondigd. Op 14 november nemen Alexander Albon, Pierre Gasly, Lando Norris en Carlos Sainz het op tegen professioneel golfers Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa en Justin Thomas. De golfers waren te zien in Netflix-show 'Full Swing' en worden gekoppeld aan de coureurs. Ze spelen in totaal negen holes, twee koppeltjes spelen op de negende hole de finale.

Two worlds collide in Netflix's first LIVE sports event -- the Netflix Cup! It's Formula 1: Drive to Survive vs. Full Swing -- streaming live from the Wynn Las Vegas on November 14 at 3PM PT/6PM ET! pic.twitter.com/CbTg3k7qIL