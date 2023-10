Verstappen lacht om 'rare' titel: "Schuld van de Formule 1"

Max Verstappen mag zich al bijna twee weken een drievoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. De Nederlander won zijn derde wereldtitel in de sprintrace in Qatar. Het was tamelijk bijzonder dat hij deze titel op zaterdag won en Verstappen grapt zelf dat dit de schuld is van de Formule 1.

Verstappen heeft al zijn wereldtitels op een opvallende manier gewonnen. In 2021 werd hij voor het eerst wereldkampioen door Lewis Hamilton te verslaan. Deze titel kwam tot stand door de controversiële beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi. Vorig jaar werd Verstappen wereldkampioen in een kletsnatte en uitgestelde Japanse Grand Prix. Na afloop wist Verstappen toen niet of hij wereldkampioen was geworden.

Dit jaar werd hij dus wereldkampioen op de zaterdag, hierdoor kon hij niet echt een titelfeestje vieren. Het lijkt Verstappen echter niet uit te maken. Hij is nog steeds zeer tevreden met zijn resultaten en hij grapt in gesprek met Channel 4 over zijn 'rare' titel: "Ik geef de schuld aan de Formule 1, want ze hebben de sprintweekenden geïntroduceerd. Dit soort dingen heb je niet in de hand, ik probeer altijd zoveel mogelijk punten te pakken en dat maakt het mogelijk om op een zaterdag te winnen. Het is voor mij oké."